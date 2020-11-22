Наставники Шнуров и Баста поругались во время съемок шоу «Голос»

Наставники Шнуров и Баста поругались во время съемок шоу «Голос»

Сегодня, 16:34ОбществоPhoto: скриншот из видеозаписи Youtube-канала "Голос"
Сергей Шнуров и Василий Вакуленко, выступающий под псевдонимом Баста, поругались во время съемок «Голоса» на «Первом канале». Выступление транслировалось на YouTube-канале шоу.

Солист группы «Ленинград» резко прокомментировал выступление команды коллеги.

Совершенно прекрасный номер. Я думаю, что в ближайшем будущем, вы станете художественным руководителем какого-нибудь дня милиции,отметил Шнуров.

В ответ Баста сказал, что надеется на данный исход событий и думает, что в таком случае именно Шнуров будет возглавлять ведомство.

Между музыкантами завязался конфликт.

Мы потеряли Сергея, которого все любили,в заключение подчеркнул Баста.

Напомним, в 2019 году 17-летний екатеринбуржец Арсений Курчанин во время очередного выступления на шоу «Голос» бросил семечки в певицу Полину Гагарину. Певица назвала такое поведение хамским, но быстро остыла, решив, что «плохое поведение» у него от наставника — Певца Сергея Шнурова.

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