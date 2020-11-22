Наставники Шнуров и Баста поругались во время съемок шоу «Голос»

Напомним, в 2019 году 17-летний екатеринбуржец Арсений Курчанин во время очередного выступления на шоу «Голос» бросил семечки в певицу Полину Гагарину. Певица назвала такое поведение хамским, но быстро остыла, решив, что «плохое поведение» у него от наставника — Певца Сергея Шнурова.