«Похоже, наркоша заядлый»: зрители оценили внешностью Хрусталева после болезни

Шоумен был госпитализирован 14 ноября в реанимацию больницы № 40 в Сестрорецке. Его вводили в искусственную кому. По словам врачей, у Хрусталева на фоне сильного переутомления, которое возникло из-за нагрузок, работы и диеты, была лекарственная несовместимость.