«Похоже, наркоша заядлый»: зрители оценили внешностью Хрусталева после болезни

Зрители шоу «Вечерний Ургант» поиздевались над внешним видом Дмитрия Хрусталева после болезни.

Некоторые пожелали ему здоровья, а другие посмеялись над его худобой. Шоумен был госпитализирован 14 ноября в реанимацию больницы № 40 в Сестрорецке. Его вводили в искусственную кому. По словам врачей, у Хрусталева на фоне сильного переутомления, которое возникло из-за нагрузок, работы и диеты, была лекарственная несовместимость. 23 ноября Хрусталев вернулся на телепередачу. Некоторые издания меня похоронили. Люди видят меня на улице и крестятся. Со мной все хорошо! Спасибо, что переживали, сообщил актер. По словам Ивана Урганта, Хрусталев выглядит «слишком хорошо, для того, как о нем писали СМИ». Под выпуском программы на YouTube зрители оставляли такие комментарии: «Митька походу наркоша заядлый, что-то похудел», «Митька из запоя вышел. Радость-то какая», «Ну наша медицина дает, вчера буквально Дмитрий при смерти был в коме, а сегодня уже передачу ведет».

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter