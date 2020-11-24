«Похоже, наркоша заядлый»: зрители оценили внешностью Хрусталева после болезни

«Похоже, наркоша заядлый»: зрители оценили внешностью Хрусталева после болезни

Сегодня, 15:26ОбществоPhoto: скриншот из программы "Вечерний Ургант"
Зрители шоу «Вечерний Ургант» поиздевались над внешним видом Дмитрия Хрусталева после болезни.

Некоторые пожелали ему здоровья, а другие посмеялись над его худобой.

Шоумен был госпитализирован 14 ноября в реанимацию больницы № 40 в Сестрорецке. Его вводили в искусственную кому. По словам врачей, у Хрусталева на фоне сильного переутомления, которое возникло из-за нагрузок, работы и диеты, была лекарственная несовместимость.

23 ноября Хрусталев вернулся на телепередачу.

Некоторые издания меня похоронили. Люди видят меня на улице и крестятся. Со мной все хорошо! Спасибо, что переживали, сообщил актер.

По словам Ивана Урганта, Хрусталев выглядит «слишком хорошо, для того, как о нем писали СМИ».

Под выпуском программы на YouTube зрители оставляли такие комментарии: «Митька походу наркоша заядлый, что-то похудел», «Митька из запоя вышел. Радость-то какая», «Ну наша медицина дает, вчера буквально Дмитрий при смерти был в коме, а сегодня уже передачу ведет».

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы