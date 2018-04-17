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Новости Нижнего Тагила

Более 6 тысяч заявлений на отдых в загородных лагерях подано в Нижнем Тагиле (ВИДЕО)

17 апреля 2018, 16:05Добавить новость
Нижний Тагил,загородный лагерь,детский лагерь,летний лагерь,путевки,дети,места
С 17 апреля в Нижнем Тагиле приступили к распределению путевок в летние оздоровительные лагеря. Прием заявлений на летний отдых детей в загородных лагерях завершен. На сегодняшний день идет выдача путевок. Свой летний отдых ученики проведут в девяти муниципальных загородных лагерях.

В этом году было подано более 6 тыс. заявлений на 5 тыс. мест. Поэтому, как и в прошлые годы, путевки выдают согласно электронной очереди. По законодательству первоочередное право на получение мест в лагере принадлежит детям из льготных категории семей, остальным семьям путевки выдаются согласно дате и времени подачи заявления, сообщает «Тагил-ТВ».

Видео: «Тагил-ТВ»
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