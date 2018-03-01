-14
Свердловская область
Нижний Тагил
-14
вечер: -9
ночь: -11
Погода в Нижнем Тагиле на неделю
USD 56.37 + 0.7
EUR 68.91 + 0.25
Новости Нижнего Тагила

Премьера нового спектакля состоится в Нижнетагильском театре кукол 3 марта (ВИДЕО)

1 марта 2018, 07:30Добавить новость
город,дети,Нижний Тагил,ребенок,Свердловская область,школьники,театр кукол,режиссер,Санкт-Петербург
В Нижнетагильском театре кукол подготовили для зрителей новую постановку – спектакль «Дюймовочка», в котором два эльфа расскажут маленьким зрителям о жизни знакомой героини. Это, отметим, 74-й театральный сезон для культурного учреждения.

Сотрудники театра уверяют, что в городе такой постановки еще не было. Театр в этом сезоне подготовил для юных зрителей много сюрпризов, которые не оставят равнодушными даже взрослых.

Режиссер «Дюймовочки» – Варвара Купорова из Санкт-Петербурга, художником задействовали Елизавету Гуляеву. Для Варвары это дипломная постановка. Отправив резюме в театр кукол Нижнего Тагила, через сутки молодой режиссер была приглашена в Свердловскую область.

Спектакль, несмотря на погоду, готов окунуть тагильчан всех возрастов в весеннюю атмосферу. Премьера запланирована на 3 марта, рассказали на «Тагил-ТВ».

 

Видео: «Тагил-ТВ»
© TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
Сняли на фото или видео интересные происшествия или мероприятия? Произошло важное событие? Сообщите новость редакции TagilCity.ru!
Сообщить новость
Контакты редакции:
Нижний Тагил, ул. Папанина, 7
+7(3435) 499-334
метки , , , , , , , ,

Читайте также:

17 юных тагильских художников награждены за победу в конкурсе «Рождественская сказка»
18 января, 10:00
4 0
Юных пожарных Нижнего Тагила наградили на концерте «Звездный час» (ФОТО)
19 декабря 2017, 08:00
2 0
Тагильские школы приняли участие в шахматном турнире
13 декабря 2017, 09:30
1 0

Lentainform

Загрузка...
 
Показов: 306
Подписаться на новости