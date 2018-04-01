-11
Свердловская область
Нижний Тагил
-11
день: -1
вечер: +1
Погода в Нижнем Тагиле на неделю
USD 57.26 - 0.5
EUR 70.56 - 0.53
| регистрация
Новости Нижнего Тагила

Поклонники Ольги Бузовой устроили давку и драку на концерте в Екатеринбурге (ВИДЕО)

1 апреля 2018, 11:35Добавить новость
город,Екатеринбург,концерт,отдых,Свердловская область,драка,клуб,певица
На прошедшем в Екатеринбурге концерте Ольги Бузовой собралось 1500 человек. Несмотря на то, что вместимость клуба, где проходило мероприятие, составляет 1800 человек, между зрителями происходили потасовки, и возникали давки.

30 марта поклонники Ольги Бузовой собрались в одном из екатеринбургских клубов на концерте звезды. По информации певицы, билетов продали больше, чем вмещал зал, отчего возникла давка, и происходили драки между зрителями.

Организаторы поправили Ольгу, заявив, что было продано 1500 билетов при вместимости помещения в 1800 человек. Несмотря на это люди, побывавшие на концерте, говорили, что двигаться было нереально, кто-то падал в обморок из-за духоты, прорваться сквозь толпу к свежему воздуху было очень сложно, сообщает Ura.ru.

Одной из самых горячих точек была фан-зона, которую огородили, но не сделали нормальный выход. Поэтому, когда кто-то пытался ее покинуть, чтобы сходить в туалет, то он шел на таран в толпу, которая возмущалась, и возникали конфликты, -- написала одна из поклонниц.

 

© TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
Сняли на фото или видео интересные происшествия или мероприятия? Произошло важное событие? Сообщите новость редакции TagilCity.ru!
Сообщить новость
Контакты редакции:
Нижний Тагил, ул. Папанина, 7
+7(3435) 499-334
метки , , , , , , ,

Читайте также:

Экскурсию по местам памяти жертв сталинских репрессий запустят в Екатеринбурге
13 марта, 06:05
1 2
Выставка «Христианская женственность» открылась в Екатеринбурге
10 марта, 10:05
1 0
Охранник и посетители магазина в Екатеринбурге подрались из-за пакета чипсов
11 февраля, 14:20
0 2

Lentainform

Загрузка...
 
Показов: 66
Подписаться на новости