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Новости Нижнего Тагила

72-й сезон завершился в драмтеатре Нижнего Тагила спектаклем «Земля Эльзы» (ВИДЕО)

1 июня 2018, 08:00Добавить новость
город,Нижний Тагил,работа,драматический театр,сезон,закрытие,Премия Валерия Пашина,данил зинеев,ирина цветкова
В Нижнем Тагиле завершился 72-й театральный сезон в Нижнетагильском драматическом театре имени Д.Н Мамина-Сибиряка. На сцене в последний раз в этом театральном году показали спектакль «Земля Эльзы».

В течение девяти месяцев через тагильский театр прошли 93 тысячи горожан и гостей города. Каждый из них отдавал голоса за полюбившегося актёра. Актёр, набравший большинство голосов в конкурсе «зрительских симпатий», получает диплом лауреата премии Валерия Павловича Пашнина. В 2018 году награду вручили актёрам Данилу Зинееву и Ирине Цветковой.

Я шёл с удовольствием на закрытие сезона, но никак не ожидал, что будет моя фамилия. Приятно, когда зритель тебя любит и выражает это так, -- поделился Данил Зинеев.

 

Видео: «Тагил-ТВ»

 

Я не ожидала, но я много лет хотела эту премию Валерия Павловича Пашнина, которого нет с нами уже несколько лет. Этот человек был моим мастером, моим другом. Я счастлива, спасибо зрителям, что выбрали меня, -- сказала Ирина Цветкова.


73-й по счёту сезон начнётся в сентябре 2018 года, передаёт «Тагил-ТВ».

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