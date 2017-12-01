7 тысяч рублей тратят жители России на новогодние подарки

Жители России тратят в среднем 7 тысяч рублей на покупку новогодних подарков. Самыми популярными товарами среди взрослых являются парфюмерия, наборы шоколада и бытовая техника.



Детям стали чаще дарить смартфоны, сообщают «Известия». Ранее подобные подарки дарили только в обеспеченных российских семьях.



Дед Мороз в Великом Устюге получил больше 3 млн. писем, в которых дети просят планшеты и смартфоны компании Apple, роликовые коньки. Желания взрослых связаны с подаркам для родных и товарами для здоровья.