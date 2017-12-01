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Новости Нижнего Тагила

7 тысяч рублей тратят жители России на новогодние подарки

1 декабря 2017, 00:05Добавить новость
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Стали известны затраты россиян на покупку новогодних подарков и те товары, которые граждане России дарят друг другу чаще всего.

Жители России тратят в среднем 7 тысяч рублей на покупку новогодних подарков. Самыми популярными товарами среди взрослых являются парфюмерия, наборы шоколада и бытовая техника.

Детям стали чаще дарить смартфоны, сообщают «Известия». Ранее подобные подарки дарили только в обеспеченных российских семьях.

Дед Мороз в Великом Устюге получил больше 3 млн. писем, в которых дети просят планшеты и смартфоны компании Apple, роликовые коньки. Желания взрослых связаны с подаркам для родных и товарами для здоровья.

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