Художник из Екатеринбурга продает написанный грязью портрет бомжа

В 2013 году Слава и художник Владимир Абих создали свой проект «Уличная грязь». Их картины были выполнены из грязных следов ног прохожих, которые они оставляли на белых холстах, проходя по различным оживленным местам Екатеринбурга.



В социальной сети Слава рассказал, что одну из работ проекта он выставит на торги, и признался, что проект для него с Абихом имеет большую значимость в художественном плане.



Цена назначена «символическая» - 500 евро за холст (35000 рублей). Но во время торгов цена может резко увеличиться, сообщают «Вечерние ведомости».