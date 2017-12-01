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Новости Нижнего Тагила

Художник из Екатеринбурга продает написанный грязью портрет бомжа

1 декабря 2017, 11:00Добавить новость
деньги,Екатеринбург,Свердловская область,аукцион,торги,художник,культура
Художник с Урала Слава ПТРК выставил портрет бездомного, выполненный грязью.

В 2013 году Слава и художник Владимир Абих создали свой проект «Уличная грязь». Их картины были выполнены из грязных следов ног прохожих, которые они оставляли на белых холстах, проходя по различным оживленным местам Екатеринбурга.

В социальной сети Слава рассказал, что одну из работ проекта он выставит на торги, и признался, что проект для него с Абихом имеет большую значимость в художественном плане.

Цена назначена «символическая» - 500 евро за холст (35000 рублей). Но во время торгов цена может резко увеличиться, сообщают «Вечерние ведомости».

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