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Новости Нижнего Тагила

Жители России смогут покупать билеты в кино через социальную сеть «Одноклассники»

1 декабря 2017, 06:05Добавить новость
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Совместный проект «Одноклассников» и сервиса «Киноход» позволит жителям России приобретать билеты в кино, не покидая пределы социальной сети.

Пользователи «Одноклассники» получили возможность покупать билеты прямо в социальной сети.

На платформе приложений для групп создан сервис «Киноход». С его помощью можно забронировать билет в более 300 кинотеатрах в 94 городах России.


Сервис позволяет ознакомиться с ближайшими сеансами и следить за изменениями в расписании уже идущих картин. В любой момент пользователь сможет забронировать билет и заплатить за него в режиме онлайн.

«Киноход» доступен также в мобильных приложениях для Android и iOS, сообщает пресс-служба социальной сети «Одноклассники».

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