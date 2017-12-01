Жители России смогут покупать билеты в кино через социальную сеть «Одноклассники»

Пользователи «Одноклассники» получили возможность покупать билеты прямо в социальной сети.



На платформе приложений для групп создан сервис «Киноход». С его помощью можно забронировать билет в более 300 кинотеатрах в 94 городах России.



Сервис позволяет ознакомиться с ближайшими сеансами и следить за изменениями в расписании уже идущих картин. В любой момент пользователь сможет забронировать билет и заплатить за него в режиме онлайн.



«Киноход» доступен также в мобильных приложениях для Android и iOS, сообщает пресс-служба социальной сети «Одноклассники».