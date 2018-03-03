«Зоомисс-2018» будет выбрана к 8 марта в зоопарке Екатеринбурга

В екатеринбургском зоопарке объявлено начало выборов «Зоомисс-2018». Сотрудниками зоопарка были выбраны претендентки на звание самой прекрасной представительницы среди обитателей зверинца.

Выборы «Зоомисс» уже стали традиционным ежегодным мероприятием для зверинца в Екатеринбурге, коллекция обитателей которого обширна и позволяет каждый год выдвигать новых номинанток из разных групп животного мира, сообщает пресс-служба зоопарка.





В этом году на звание «Зоомисс-2018» номинированы следующие животные: кошачий лемур Мари, ягуарунди Адель, водяная агама Фиона и филин Дорофея.





Проголосовать за полюбившуюся кандидатку можно до 6 марта на официальном сайте Екатеринбургского зоопарка. 7 марта будут объявлены итоги голосования, а 8 марта для юных гостей зоопарка будут работать мастер-классы, на которых можно будет сделать подарки своим мамам и бабушкам.