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Новости Нижнего Тагила

«Зоомисс-2018» будет выбрана к 8 марта в зоопарке Екатеринбурга

3 марта 2018, 12:30Добавить новость
животные,Екатеринбург,конкурс,праздник,экология,зоопарк,зоомисс,конкурс красоты

В екатеринбургском зоопарке объявлено начало выборов «Зоомисс-2018». Сотрудниками зоопарка были выбраны претендентки на звание самой прекрасной представительницы среди обитателей зверинца.

Выборы «Зоомисс» уже стали традиционным ежегодным мероприятием для зверинца в Екатеринбурге, коллекция обитателей которого обширна и позволяет каждый год выдвигать новых номинанток из разных групп животного мира, сообщает пресс-служба зоопарка.

В этом году на звание «Зоомисс-2018» номинированы следующие животные: кошачий лемур Мари, ягуарунди Адель, водяная агама Фиона и филин Дорофея.

Проголосовать за полюбившуюся кандидатку можно до 6 марта на официальном сайте Екатеринбургского зоопарка. 7 марта будут объявлены итоги голосования, а 8 марта для юных гостей зоопарка будут работать мастер-классы, на которых можно будет сделать подарки своим мамам и бабушкам.

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