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Новости Нижнего Тагила

Фотопроект «Живая победа» прибудет в Нижний Тагил в двадцатых числах марта (ФОТО)

2 марта 2018, 22:15Добавить новость
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Эвакогоспиталь городской больницы №4 в Нижнем Тагиле времён Великой Отечественной войны заинтересовал организаторов фотопроекта «Живая победа», которые в двадцатых числа марта посетят город.

В Нижнем Тагиле ожидают прибытие фотопроекта «Живая победа».

Организаторов, в первую очередь, интересует городская больница №4, где в годы Великой Отечественной войны располагался эвакуационный госпиталь. Фотографии военных лет, на которых изображены сотрудники и пациенты эвакогоспиталя будут реконструированы в рамках проекта.


Жители Нижнего Тагила могут стать участниками «Живой победы». Для этого необходимо поделиться семейным фотоархивом военных лет. С помощью мастеров фотографии могут быть реконструированы, и на месте отцов, дедов и бабушек будут размещены их внуки и правнуки.

Как сообщает «Тагильский рабочий», участие в проекте бесплатное. Помимо Нижнего Тагила проект посетит ещё восемь городов Свердловской области.


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Фото: «Тагильский рабочий»
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