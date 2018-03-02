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Новости Нижнего Тагила

Спектакль драмтеатра «Поминальная молитва» претендует на премию Главы города

2 марта 2018, 08:30Добавить новость
город,деньги,Нижний Тагил,Носов,Свердловская область,театр,драматический театр,Игорь Булыгин
Спектакль «Поминальная молитва», представленный в репертуаре Нижнетагильского драматического театра имени Д.Н.Мамина-Сибиряка, претендует на получение премии главы города.

Защита проекта накануне состоялась в управлении культуры Нижнего Тагила. Спектакль презентовал художественный руководитель театра Игорь Булыгин. Всего за победу борются девять номинантов, среди которых музей изобразительный искусств, а также музей-заповедник «Горнозаводской Урал».

Спектакль «Поминальная молитва» знаком не только тагильчанам, но и гостям города. Менее чем за год его посмотрели почти десять тысяч зрителей, среди которых были немцы, греки, израильтяне. Некогда написанная история Шолом-Алейхемом превратилась в пьесу Григория Горина, а в исполнении артистов театра она завоевала сердца людей. Многие приходят на «Поминальную молитву» не по одному разу, чтобы увидеть игру разных составов исполнителей, рассказали в пресс-службе Нижнетагильского драмтеатра.

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