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Новости Нижнего Тагила

Актрисы Нижнетагильского театра кукол победили в международном конкурсе (ВИДЕО)

2 апреля 2018, 10:00Добавить новость
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Две актрисы Нижнетагильского театра кукол стали победительницами масштабного конкурса. Девушек выбрали для участия в XII Международной летней театральной школе, где они будут работать с выдающимися режиссерами.

Тагильские актрисы Ирина Чувашова и Светлана Девятых стали участницами масштабного международного конкурса – XII Международной летней театральной Школы Союза театральных деятелей РФ.

 

Для участия в конкурсе заявки подавали сотни потенциальных участников со всех стран мира. В итоге были выбраны 90 финалистов, в числе которых оказались тагильские девушки. Чтобы принять участие в конкурсе, они заполнили анкеты и подготовили видеопрезентации. Светлана Девятова прочитала стихи на фоне видеоряда, для которого училась рисовать песком, а Ирина Чувашова сняла собственный мультфильм.

 

Международная летняя театральная Школа – это ежедневные мастер-классы, занятия сценической речью, актерским мастерством, акробатикой, фехтованием и другими дисциплинами. Также в рамках конкурса предоставляется возможность поработать с выдающимися актерами и режиссерами, пишет Нижнетагильский театр кукол.

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