Детсадовцы Нижнего Тагила научились вести себя на льду в весенний период (ФОТО)

Методисты центра защиты населения и территории города показали ребятам обучающие мультфильмы и провели игры «Спаси Смешариков».



Ребята научились вести себя близ водоемов, а также на льду. Спасатели рассказали об опасностях, которые могут возникнуть в весенний период.



Ребятам подарили листовки с правилами поведения, чтобы те передали памятки родителям. Мероприятие, по замыслу организаторов, поможет избежать трагедий на водоёмах во время весенней оттепели, рассказали в пресс-службе ЦЗННТ.