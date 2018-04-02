Детсадовцы Нижнего Тагила научились вести себя на льду в весенний период (ФОТО)

В детском саду №134 Нижнего Тагила накануне прошли занятия с воспитанниками на тему безопасности на льду в зимне-весенний период.
Методисты центра защиты населения и территории города показали ребятам обучающие мультфильмы и провели игры «Спаси Смешариков».
Ребята научились вести себя близ водоемов, а также на льду. Спасатели рассказали об опасностях, которые могут возникнуть в весенний период.
Ребятам подарили листовки с правилами поведения, чтобы те передали памятки родителям. Мероприятие, по замыслу организаторов, поможет избежать трагедий на водоёмах во время весенней оттепели, рассказали в пресс-службе ЦЗННТ.
Фото: «ЦЗННТ»