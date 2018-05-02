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Новости Нижнего Тагила

Стихи и песни о войне прозвучали для ветеранов на концерте в Нижнем Тагиле (ВИДЕО)

2 мая 2018, 11:30Добавить новость
Нижний Тагил,праздник,концерт,ветераны,день Победы,Великая отечественная война

Праздничный концерт для ветеранов прошел в Нижнем Тагиле. Чтецы и музыканты прочитали стихи и спели песни военных лет, а депутаты гордумы поблагодарили ветеранов за мужество и преданность Родине.

Почетными гостями праздничного концерта, который состоялся в Ленинском районе Нижнего Тагила в конце апреля, стали ветераны Великой Отечественной войны. Со сцены колледжа искусств чтецы, вокалисты и музыканты исполнили стихи и песни военных времен.

 

Депутаты городской думы поблагодарили ветеранов за преданность Родине, за мужество и победу. Они пожелали защитникам здоровья и мирного неба над головой. Как пояснили организаторы, после войны в Ленинский район вернулись 6 000 солдат, сейчас их осталось 60.

 

По словам председателя совета ветеранов Ленинского района, День победы для ветеранов – главный праздник, который они отмечают со слезами на глазах, сообщает телекомпания «Тагил-ТВ».

Видео: телекомпания «Тагил-ТВ»
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