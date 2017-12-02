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Новости Нижнего Тагила

Художники из Екатеринбурга разрисовали дома жителей и школу в Заполярье (ВИДЕО)

2 декабря 2017, 15:35Добавить новость
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В августе группа молодых людей из Екатеринбурга и Казани отправилась в Заполярье, чтобы разрисовать дома местных жителей.

В путешествие отправились 9 художников и 2 видеооператора. Молодые люди преодолели более полутора километров на самолете, поезде и вертолете, чтобы добраться до сёл Ямало-Ненецкого автономного округа.

Как рассказали сами участники проекта, они сделали это для того, чтобы помочь жителям сурового края сделать их дома ярче. Художники взяли баллончики с краской и разрисовали дома местных жителей, а также здание школы, пишет Е1.ru.

Ямальцы поделились своими впечатлениями от рисунков. По их словам, творения уральских художников помогут населению справиться с депрессией. Родители считают, что в школу, которая снаружи значительно преобразилась, дети будут идти с удовольствием.

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Фото: Е1.ru

Видео: Е1.ru
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