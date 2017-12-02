Художники из Екатеринбурга разрисовали дома жителей и школу в Заполярье (ВИДЕО)

В августе группа молодых людей из Екатеринбурга и Казани отправилась в Заполярье, чтобы разрисовать дома местных жителей.

В путешествие отправились 9 художников и 2 видеооператора. Молодые люди преодолели более полутора километров на самолете, поезде и вертолете, чтобы добраться до сёл Ямало-Ненецкого автономного округа.





Как рассказали сами участники проекта, они сделали это для того, чтобы помочь жителям сурового края сделать их дома ярче. Художники взяли баллончики с краской и разрисовали дома местных жителей, а также здание школы, пишет Е1.ru.





Ямальцы поделились своими впечатлениями от рисунков. По их словам, творения уральских художников помогут населению справиться с депрессией. Родители считают, что в школу, которая снаружи значительно преобразилась, дети будут идти с удовольствием.





Фото: Е1.ru





Видео: Е1.ru