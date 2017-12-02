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Новости Нижнего Тагила

Сильный снегопад в Москве вызвал задержку более 100 авиарейсов (ВИДЕО)

2 декабря 2017, 16:55Добавить новость
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В Москве второй день продолжается сильный снегопад. Улицы покрыты слоем снега, на дорогах образовались многокилометровые пробки. В аэропортах скопилась очередь из самолетов на вылет.

Сильный снегопад в Москве начался вечером 1 декабря. К утру субботы улицы покрыл многосантиметровый слой снега, из-за чего на дорогах сохраняются 9-балльные пробки.

 

Из-за неблагоприятных метеорологических условий аэропорты производятся по 20 вылетов в час вместо 55 запланированных. Взлетные полосы регулярно закрываются на очистку от снега. По этой причине образовалась очередь из самолетов. Сейчас в аэропортах столицы задерживается более 100 вылетов, 6 рейсов отменены, пишут «Новые Известия».

 

В очистке улиц от снега задействовано более 11 470 единиц снегоуборочной техники. Днем снегопад снизил интенсивность, но, по прогнозам синоптиков, к вечеру возобновится. Ожидается, что он продлится до 3 декабря.

Видео: телеканал «Россия 1»
 
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