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Новости Нижнего Тагила

Инспектор ПДН из Нижнего Тагила победила в областном конкурсе профмастерства (ФОТО)

3 апреля 2018, 23:35Добавить новость
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Среди 19 инспекторов ПДН, принявших участие во 2 этапе областного конкурса профмастерства, лучшей стала инспектор ОДН отдела полиции № 21 МУ МВД России «Нижнетагильское» капитан полиции Светлана Еремина.

Участникам конкурса предстояло пройти множество испытаний. Первым их ждал теоретический экзамен на знание нормативной базы, основ криминалистики и первой медицинской помощи. Затем предстояло на практике показать умение обращаться с табельным оружием, владение приёмами самообороны и физическую подготовку.

После подведения итогов экспертным жюри третье место в конкурсе заняла инспектор из Каменска-Уральского, капитан полиции Татьяна Манженко. «Серебро» конкурса завоевала капитан полиции из Первоуральска Наталья Дементьева, и она же получила грамоту за результаты по огневой подготовке.

Первое место и кубок победителя получила капитан полиции Светлана Еремина из Нижнего Тагила. Также она стала лучшей в служебной подготовке. Как сообщает пресс-служба МУ МВД России «Нижнетагильское», победительница областного конкурса будет представлять Свердловскую область на Всероссийском конкурсе, который состоится в Воронеже в мае.


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Фото: Пресс-служба МУ МВД России «Нижнетагильское»
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