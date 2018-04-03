Инспектор ПДН из Нижнего Тагила победила в областном конкурсе профмастерства (ФОТО)

Участникам конкурса предстояло пройти множество испытаний. Первым их ждал теоретический экзамен на знание нормативной базы, основ криминалистики и первой медицинской помощи. Затем предстояло на практике показать умение обращаться с табельным оружием, владение приёмами самообороны и физическую подготовку.



После подведения итогов экспертным жюри третье место в конкурсе заняла инспектор из Каменска-Уральского, капитан полиции Татьяна Манженко. «Серебро» конкурса завоевала капитан полиции из Первоуральска Наталья Дементьева, и она же получила грамоту за результаты по огневой подготовке.



Первое место и кубок победителя получила капитан полиции Светлана Еремина из Нижнего Тагила. Также она стала лучшей в служебной подготовке. Как сообщает пресс-служба МУ МВД России «Нижнетагильское», победительница областного конкурса будет представлять Свердловскую область на Всероссийском конкурсе, который состоится в Воронеже в мае.

Фото: Пресс-служба МУ МВД России «Нижнетагильское»