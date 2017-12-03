Детсадовцы Нижнего Тагила соревновались в знаниях правил дорожного движения (ФОТО)

Воспитанники детского сада №85 приняли участие в олимпиаде по ПДД «Автомобиль, дорога, пешеход».
30 ноября воспитанники детского сада №85 соревновались в знаниях ПДД.
Ребята подготовили стихотворения про сигналы светофора, отвечали на вопросы членов жюри по правилам посадки в автобус, действиях на пешеходном переходе и поведению в общественном транспорте.
Макеты безопасных маршрутов «Дом-детский сад-дом» стали вторым заданием, с которым предстояло справиться участникам.
В конце олимпиады ребята показали свою версию «Бременских музыкантов», связанную с ПДД, сообщает Отдел пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила. Всем участникам были вручены световозвращающие эмблемы, команды получили дипломы.
Фото: Отдел пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила