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Новости Нижнего Тагила

Детсадовцы Нижнего Тагила соревновались в знаниях правил дорожного движения (ФОТО)

3 декабря 2017, 10:35Добавить новость
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Воспитанники детского сада №85 приняли участие в олимпиаде по ПДД «Автомобиль, дорога, пешеход».

30 ноября воспитанники детского сада №85 соревновались в знаниях ПДД.

Ребята подготовили стихотворения про сигналы светофора, отвечали на вопросы членов жюри по правилам посадки в автобус, действиях на пешеходном переходе и поведению в общественном транспорте.

Макеты безопасных маршрутов «Дом-детский сад-дом» стали вторым заданием, с которым предстояло справиться участникам.

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В конце олимпиады ребята показали свою версию «Бременских музыкантов», связанную с ПДД, сообщает Отдел пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила. Всем участникам были вручены световозвращающие эмблемы, команды получили дипломы.


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Фото: Отдел пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила
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