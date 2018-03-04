Продолжение мультфильма «Простоквашино» выйдет 1 апреля (ВИДЕО)

В новой версии популярного мультфильма произойдут кардинальные изменения.



Дядя Фёдор сменит причёску и будет пользоваться гаджетами, а почтальон Печкин обязательно в кого-то влюбится. В семье дяди Фёдора появится подрастающая дочь, мама сменит очки, а папа займётся наукой.



Как сообщает портал «Ваш город», первые серии продолжения начнут показывать 1 апреля в сети Интернет.





Видео: Сообщество «Типичный Новосибирск»