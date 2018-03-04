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Новости Нижнего Тагила

Продолжение мультфильма «Простоквашино» выйдет 1 апреля (ВИДЕО)

4 марта 2018, 12:10Добавить новость
дети,интернет,культура,отдых,мультфильм,продолжение,сериал
Продолжение любимого мультфильма скоро появится в интернете. Сезон будет включать 30 серий длительностью шесть с половиной минут. Выпускать продолжение планируют до 2020 года.

В новой версии популярного мультфильма произойдут кардинальные изменения.

Дядя Фёдор сменит причёску и будет пользоваться гаджетами, а почтальон Печкин обязательно в кого-то влюбится. В семье дяди Фёдора появится подрастающая дочь, мама сменит очки, а папа займётся наукой.


Как сообщает портал «Ваш город», первые серии продолжения начнут показывать 1 апреля в сети Интернет.


Видео: Сообщество «Типичный Новосибирск»

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