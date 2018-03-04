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Новости Нижнего Тагила

Первый день форума «Рабочая молодёжь» прошёл в Нижнем Тагиле (ФОТО)

4 марта 2018, 12:45Добавить новость
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Молодёжь из более чем 50 регионов России собралась в Нижнем Тагиле на Всероссийском форуме «Рабочая молодёжь». В первый день работы состоялось знакомство участников.

3 марта в Нижнем Тагиле прошёл первый день VI Всероссийского форума «Рабочая молодёжь», собравший 300 молодых людей от Калининграда до Камчатского края. Участники познакомились друг с другом и под руководством наставников распределились по образовательным площадкам.

Молодым людям предстоит интенсивная работа по 6 направлениям - «Наставничество», «Рабочее место», «Проф. подготовка и проф. ориентация», «Городская среда», «Социальные инициативы» и «Проектное мышление». Образовательная программа направлена на то, чтобы развить в участниках новые компетенции. Также совместная работа поможет произвести обмен опытом, развить молодёжное самоуправление и самоорганизацию в трудовых коллективах.


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Фото: Сообщество «Росмолодёжь»


Как сообщает портал «Росмолодёжь», особе внимание на Форуме будет отдано развитию проектного мышления и управленческого потенциала для создания общественных проектов и организации занятости молодёжи. Участники будут реализовывать поставленные цели в рамках как индивидуальных, так и коллективных заданий.

Форум будет проходить с 3 по 7 марта.

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