Программа «Ревизорро» проверила Екатеринбург в преддверии ЧМ-2018 (ВИДЕО)

3 апреля вышел в эфир выпуск программы «Ревизорро», съемки которого проходили в феврале в Екатеринбурге.

Из 5 проверенных заведений наклейку «Ревизорро» получили лишь 3.





К примеру, в гриль-баре «Bukowski grill» продавали пиво гражданам, не достигшим 18-ти лет. Стоит сказать, что ранее программа «Ревизорро» уже проверяла это заведение, и оно не прошло проверку по той же причине. Также не прошел проверку хостел «Аврора», где было не достаточно чисто.





Столовые 2-х вузов и 1 ресторан выдержали проверку программы.



В феврале программа «Ревизорро: Медицинно» проверяла больницу Березовского.





