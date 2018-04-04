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Новости Нижнего Тагила

Программа «Ревизорро» проверила Екатеринбург в преддверии ЧМ-2018 (ВИДЕО)

4 апреля 2018, 10:55Добавить новость
Екатеринбург,проверка,Ревизорро,Аврора,Bukowski grill,Самбурская,рестораны,ЧМ-2018
3 апреля вышел в эфир выпуск программы «Ревизорро», съемки которого проходили в феврале в Екатеринбурге.

Из 5 проверенных заведений наклейку «Ревизорро» получили лишь 3.

К примеру, в гриль-баре «Bukowski grill» продавали пиво гражданам, не достигшим 18-ти лет. Стоит сказать, что ранее программа «Ревизорро» уже проверяла это заведение, и оно не прошло проверку по той же причине. Также не прошел проверку хостел «Аврора», где было не достаточно чисто.

Столовые 2-х вузов и 1 ресторан выдержали проверку программы.

В феврале программа «Ревизорро: Медицинно» проверяла больницу Березовского.


Видео: «Пятница»
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