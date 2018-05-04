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Новости Нижнего Тагила

«Семья Победы»: тагильчане могут рассказать о переживших ВОВ близких

4 мая 2018, 15:25Добавить новость
Нижний Тагил,Семья победы,ВОв,ветераны,письмо,история,патриотизм,война
Тагильчане могут рассказать о своих родных, переживших ВОВ, в рамках формирования раздела «Семья Победы» на портале «Отечество.ру».

Любой желающий может написать и отправить свою историю на портал «Отечество.ру». Все истории будут опубликованы в разделе «Семья Победы»

За 2017 год в проекте приняли участие 2 тыс. человек. Были опубликованы более 3 тыс. историй, присланных не только из России, но и из других стран, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.

Также тагильчане могут принять участие в акции «Бессмертный полк-2018».

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