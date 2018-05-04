«ВКонтакте» и «Одноклассники» проведут акцию ко Дню Победы - #мызамир

Организаторы намерены напомнить пользователям соцсетей, что День Победы является праздником мира и добра. Любой россиянин сможет поделиться фотографиями, письмами и любимыми стихами своих родных, которых так или иначе затронула война.



В поддержку акции российские артисты и популярные блогеры прочитают стихи о войне, письма из прошлого, которые написали их близкие. Известно об участии в акции Ивана Урганта, Елизаветы Боярской, Аглаи Тарасовой, Нюши и других знаменитостей.



Пользователи «Одноклассников» смогут поучаствовать в акции в прямом эфире. В рамках акции пройдёт видеофлешмоб: люди смогут прочитать фронтовые письма своих семей. Авторы лучших стримов смогут получить продвижение среди многомиллионной аудитории соцсети.



Во «ВКонтакте» также пройдёт флешмоб, участники которого выложат видеообращение с хэштегом #мызамир. А Почта Mail.ru запустит акцию «Лица победы», в которой буду показаны тематические фотографии, присланные россиянами.