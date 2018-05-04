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Новости Нижнего Тагила

Забег на трамплины и фестиваль еды: программа Дня города определена в Нижнем Тагиле

4 мая 2018, 11:05Добавить новость
Нижний Тагил,Носов,отдых,праздник,день города,фестиваль рыжих,фестиваль еды

В Нижнем Тагиле определена программа предстоящего Дня города - 2018. Тагильчан ждет забег на трамплины, фестиваль еды и многое другое.

Глава города провел совещание, на котором обсуждались вопросы по организации предстоящего Дня города. Тагильчанам ранее было предложено выбрать девиз предстоящего мероприятия. Набрав 52% голосов, победил девиз: «Нижний Тагил – гордость Урала, сила России!». При этом члены городского комитета отметили, что девиз Демидовых «Не словами, а делами» также не теряет своей популярности.

Традиционно в День города пройдет смотр-конкурс. В тридцати номинациях поборются представители малого и среднего бизнеса, сотрудники МВД и добровольческие организации. Отмечается, что в 2018 году доработаны оценочные критерии, что делает конкурс еще более объективным.

Районные администрации к празднику приведут в порядок подведомственные им территории. Так, пройдет высадка растений, благоустройство детских площадок, уборка мусора. Помощь в этом администрациям окажут работники сферы ЖКХ.

Обширной обещает быть и развлекательная программа. В этом году впервые состоится забег на трамплины. А также еще более 20 различных мероприятий ждут любителей спорта и активного отдыха. Для любителей более спокойно проводить время на Лисьей горе состоится фестиваль еды. В Нижнем Тагиле вновь пройдет фестиваль рыжих, сообщает администрация города.

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