-3
Свердловская область
Нижний Тагил
-3
ночь: -5
утро: -4
Погода в Нижнем Тагиле на неделю
USD 58.99 + 0.47
EUR 69.91 + 0.16
Новости Нижнего Тагила

Прием анкет от номинантов Премии «Человек года 2018» начался в Нижнем Тагиле

4 декабря 2017, 18:15Добавить новость
интернет,конкурс,Нижний Тагил,новости TagilCity.ru,премия,Человек года
Ура! 4 декабря начался прием анкет от всех, кто хочет получить звание «Человек года» в Нижнем Тагиле! Редакция TagilCity.ru официально объявляет о старте прием анкет от номинантов Премии «Человек года», вручение которой состоится уже весной 2018 года. 

Это будет уже 5 по счету - юбилейная - церемония в Нижнем Тагиле. И этот юбилей приятным образом совпадает с еще одной круглой датой - 10-летием Городского портала TagilCity.ru. Поэтому для всех гостей мы обещаем очень интересное шоу! 

интернет,конкурс,Нижний Тагил,новости TagilCity.ru,премия,Человек годаинтернет,конкурс,Нижний Тагил,новости TagilCity.ru,премия,Человек годаинтернет,конкурс,Нижний Тагил,новости TagilCity.ru,премия,Человек года

А главные герои события - номинанты - уже могут готовить свои анкеты, сканировать дипломы, собирать фотографии и рекомендательные письма о своей деятельности.

Какие номинации заявлены в этот раз? Какие требования к номинантам? Как стать Человеком года? Читайте в специализированном разделе:

Информация для номинантов
Скачать анкету номинанта
Положение о Премии
интернет,конкурс,Нижний Тагил,новости TagilCity.ru,премия,Человек годаинтернет,конкурс,Нижний Тагил,новости TagilCity.ru,премия,Человек годаинтернет,конкурс,Нижний Тагил,новости TagilCity.ru,премия,Человек годаинтернет,конкурс,Нижний Тагил,новости TagilCity.ru,премия,Человек года
© Александра Логинова, TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
Сняли на фото или видео интересные происшествия или мероприятия? Произошло важное событие? Сообщите новость редакции TagilCity.ru!
Сообщить новость
Контакты редакции:
Нижний Тагил, ул. Папанина, 7
+7(3435) 499-334
метки , , , , ,

Читайте также:

Информация для номинантов Премии «Человек года 2018»
сегодня, 16:25
0 1
Информация для партнеров Премии «Человек года 2018»
сегодня, 18:00
0 0
Выиграйте 2 билета на концерт Александра Розенбаума 25 ноября в ДК им. Окунева!
22 ноября, 17:20
2 0

Lentainform

Загрузка...
 
Показов: 85
Подписаться на новости