Прием анкет от номинантов Премии «Человек года 2018» начался в Нижнем Тагиле

Ура! 4 декабря начался прием анкет от всех, кто хочет получить звание «Человек года» в Нижнем Тагиле! Редакция TagilCity.ru официально объявляет о старте прием анкет от номинантов Премии «Человек года», вручение которой состоится уже весной 2018 года.
Это будет уже 5 по счету - юбилейная - церемония в Нижнем Тагиле. И этот юбилей приятным образом совпадает с еще одной круглой датой - 10-летием Городского портала TagilCity.ru. Поэтому для всех гостей мы обещаем очень интересное шоу!
А главные герои события - номинанты - уже могут готовить свои анкеты, сканировать дипломы, собирать фотографии и рекомендательные письма о своей деятельности.
Какие номинации заявлены в этот раз? Какие требования к номинантам? Как стать Человеком года? Читайте в специализированном разделе:
Скачать анкету номинанта
Положение о Премии