Ястреб два дня жил в подъезде жилого дома в Екатеринбурге (ВИДЕО)

Хищная птица залетела в многоквартирный дом в Екатеринбурге и 2 дня прожила на шестом этаже. Жильцы не смогли поймать ястреба, и на помощь им пришли зоозащитники.

Жильцы заметили птицу в подъезде дома на ул. Нагорной несколько дней назад. При ближайшем рассмотрении гость оказался ястребом. Жильцы пытались поймать хищника, оставляли на подоконнике еду, но напуганная птица не притронулась к пище.





Ястреб приютился на 6 этаже, где все окна были запечатаны, поэтому вылететь на улицу он не смог. После нескольких неудавшихся попыток поймать его жильцы дома вызвали зоозащитников. Эксперты отметили, что хищные птицы нередко залетают в подъезды домов, особенно зимой: там они пытаются добыть себе пропитание.





Спасателям удалось поймать птицу и разглядеть ее. Оказалось, что ястреб сильно истощен, а на его крыле не хватает пучка маховых перьев. Предстоящую зиму хищник проведет в вольере: за это время он восстановится, после чего вернется на волю, пишет Е1.ru.





Фото: Е1.ru





Видео: Е1.ru