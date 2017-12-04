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Новости Нижнего Тагила

Ястреб два дня жил в подъезде жилого дома в Екатеринбурге (ВИДЕО)

4 декабря 2017, 15:30Добавить новость
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Хищная птица залетела в многоквартирный дом в Екатеринбурге и 2 дня прожила на шестом этаже. Жильцы не смогли поймать ястреба, и на помощь им пришли зоозащитники.

Жильцы заметили птицу в подъезде дома на ул. Нагорной несколько дней назад. При ближайшем рассмотрении гость оказался ястребом. Жильцы пытались поймать хищника, оставляли на подоконнике еду, но напуганная птица не притронулась к пище.

Ястреб приютился на 6 этаже, где все окна были запечатаны, поэтому вылететь на улицу он не смог. После нескольких неудавшихся попыток поймать его жильцы дома вызвали зоозащитников. Эксперты отметили, что хищные птицы нередко залетают в подъезды домов, особенно зимой: там они пытаются добыть себе пропитание.

Спасателям удалось поймать птицу и разглядеть ее. Оказалось, что ястреб сильно истощен, а на его крыле не хватает пучка маховых перьев. Предстоящую зиму хищник проведет в вольере: за это время он восстановится, после чего вернется на волю, пишет Е1.ru.

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Фото: Е1.ru

Видео: Е1.ru
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