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Новости Нижнего Тагила

Жители Хабаровска смогут купить новогоднюю ёлку в горшочке

4 декабря 2017, 22:05Добавить новость
Новый год,отдых,праздник,Россия,ёлка,вырубка леса,хабаровск,Дальний восток
Хабаровчанам теперь не обязательно ставить дома искусственную новогоднюю ёлку или рубить настоящую. Маленькое хвойное деревце в горшочке может купить каждый житель дальневосточной столицы.

Муниципальное предприятие Хабаровска «Горезеленстрой» запустило продажи хвойных деревцев в горшочке. Приобрести маленькую зелёную красавицу смогут все жители города.

«Восток Медиа» сообщает, что по задумке авторов разработки, при наступлении весны маленькую ёлку можно будет высадить в своём дворе или на даче. Пока в ассортименте представлены зелёные ели, на второй неделе декабря в магазины завезут ели голубого оттенка.

Основная задача распространения ёлок в горшочках – снижение вырубки хвойных лесов Хабаровска. Теперь хабаровчанам можно будет просто посадить ёлку в землю и к Новому году получить украшение для дома.

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