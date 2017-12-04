Жители Хабаровска смогут купить новогоднюю ёлку в горшочке

Муниципальное предприятие Хабаровска «Горезеленстрой» запустило продажи хвойных деревцев в горшочке. Приобрести маленькую зелёную красавицу смогут все жители города.



«Восток Медиа» сообщает, что по задумке авторов разработки, при наступлении весны маленькую ёлку можно будет высадить в своём дворе или на даче. Пока в ассортименте представлены зелёные ели, на второй неделе декабря в магазины завезут ели голубого оттенка.



Основная задача распространения ёлок в горшочках – снижение вырубки хвойных лесов Хабаровска. Теперь хабаровчанам можно будет просто посадить ёлку в землю и к Новому году получить украшение для дома.