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Новости Нижнего Тагила

15 школьных команд соревновались в стрельбе на «Зарнице» в Нижнем Тагиле (ФОТО)

5 марта 2018, 18:30Добавить новость
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В Нижнем Тагиле прошел районный этап школьной игры «Зарница». Определились 4 команды Ленинского района, которые примут участие в городском этапе соревнований.

Во Дворце культуры «Юбилейный» в конце февраля прошла военно-патриотическая игра «Зарница». Сейчас ее участники выступают в 4-х подгруппах – среди старших и средних школьников, среди учащихся СУЗов и представителей военно-патриотических клубов.

В Ленинском районе Нижнего Тагила в эстафете приняли участие 15 команд образовательных учреждений. Ребята соревновались в строевой подготовке, разбирали и собирали автоматы, стреляли, оказывали первую медицинскую помощь, пели военные песни и сдавали нормы ГТО.

Лучшими стали команды Нижнетагильского филиала ГБПОУ «Свердловский медицинский колледж», школ № 33 и 32 и ВПК «Витязь». Они примут участие в городском этапе игры «Зарница», пишет «Тагильский Рабочий».


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