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Новости Нижнего Тагила

12 ракет запустят в небо Екатеринбурга 12 апреля в День космонавтики

5 апреля 2018, 06:05Добавить новость
город,Екатеринбург,отдых,праздник,Свердловская область,Исторический сквер,день космонавтики,ракета,ГТО
Ежегодная акция «12 апреля – 12 часов – 12 залпов ракет» вновь пройдёт в Екатеринбурге в честь Дня космонавтики. Соответствующее постановление подписал глава администрации столицы Свердловской области.

12 апреля в Историческом сквере Екатеринбурга состоится акция «12 апреля – 12 часов – 12 залпов ракет». Мероприятие начнётся в 11:30 и продлится до 14:00.

По традиции в День космонавтики в небо будут выпущены 12 ракет. Помимо этого в программе акции указаны конкурс рисунков на асфальте, выставки авиамоделей, игровые площадки, пневматический тир, кинологическая площадка со служебными собаками.

Для будущих космонавтов подготовлена отдельная программа, сообщает «Областная газета». Желающие смогут научиться созданию комиксов, оригами и коллажей, проведут опыты, и примут участие в игровой программе. Также любой посетитель сможет собрать и разобрать автомат Калашникова, оценить тренажёры для сдачи норм ГТО.

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