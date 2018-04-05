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Новости Нижнего Тагила

30 000 юных тагильчан отдохнут в загородных лагерях летом 2018 года

5 апреля 2018, 07:00Добавить новость
бюджет,город,дети,Нижний Тагил,отдых,Свердловская область,туризм,школа,школьники,загородные оздоровительные лагеря
В Нижнем Тагиле ведётся работа по подготовке к летнему сезону. Всего в загородных лагерях отдохнут 30 162 маленьких тагильчана. Это 80% всех школьников, которые зарегистрированы на территории города.

6 670 юных тагильчан смогут летом побывать в загородных оздоровительных лагерях. 11 350 детей будет посещать дневные лагеря при школах города. 360 человек получат путёвку в санатории. Сумма путёвки в оздоровительный лагерь составит 3 267,2 рубля, а за лагеря дневного пребывания родители заплатят 567,2 рубля. 20% путёвок для особых категорий детей будет предоставлено семьям бесплатно.

Еще 11 782 ребёнка смогут разнообразно провести свой досуг: к примеру, принять участие в экскурсиях, походах и иных видах досуга. Годом ранее количество оздоровлённых детей было ниже на 5%.

На детский отдых город потратит 131 млн рублей. Порядка 42 миллионов – средства города, остальные средства выделены областью, передаёт пресс-служба мэрии Нижнего Тагила.

Регистрация заявлений стартует в 8 часов утра 6 апреля. Завершится сбор документов до 16 апреля. Заявления можно оформлять через МФЦ, портал госуслуг, а также через портал образовательных услуг региона.

 
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