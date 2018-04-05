Сигнальный колокол и зона отдыха появятся в Висимо-Уткинске

Так, в п. Висимо-Уткинск планируется воссоздать гидротехнические сооружения железоделательного завода, сделать зону отдыха, а на смотровой площадке установить сигнальный колокол.
Развитие кластера «Гора Белая» послужит мощным импульсом для развития туризма в п. Уралец, отметил Сергей Носов.
Строительство второй очереди горнолыжного комплекса повлечет за собой и социально-экономический подъем населенных пунктов, находящихся в непосредственной близости. Муниципалитет должен позаботиться, чтобы сельские жители получили максимальные дивиденды от реализации начатого областью проекта, -- считает Сергей Носов.
Вокруг тагильского пруда планируется создание прогулочных и беговых дорожек, которые будут огибать акваторию водоема. Сергей Носов поддержал идеи создания прогулочной зоны и отметил, что ее создание послужит импульсом для занятий пешим туризмом. Также предусмотрена возможность водных прогулок и экскурсий на лодках, катамаранах и катерах, подготовлены эскизы 4 причалов, сообщает пресс-служба мэрии.
2 марта план застройки территории Корабельный мыс был представлен в Нижнем Тагиле.