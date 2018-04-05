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Новости Нижнего Тагила

Педагоги Нижнего Тагила померялись силами за шахматной доской (ФОТО)

5 апреля 2018, 23:35Добавить новость
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На III турнире «Педагогическая ладья» собрались 22 педагога из 15 образовательных учреждений Нижнего Тагила. 9 учителей впервые приняли участие в соревнованиях.

3 апреля в «Шахматно-шашечном центре» собрались учителя Нижнего Тагила, чтобы определить сильнейшего шахматиста. 12 мужчин и 10 женщин приняли участие в шахматных баталиях. По результатам отборочных туров в финал вышли трое мужчин-педагогов.

Как сообщает МБУ ДО «Шахматно-шашечный центр», лучший результат в 4,5 из 5 возможных очков показал учитель физики из МБОУ Лицей Александр Васильев. Второе место завоевал учитель истории и обществознания из МАОУ Гимназия №18 Данил Кукутин, набрав 4 очка из 5. «Бронза» турнира досталась преподавателю ОБЖ из МБОУ СОШ № 138 Александру Ускову.


город,Нижний Тагил,отдых,Свердловская область,соревнования,спорт,школа,шахматы,учителя,турнир,Педагогическая ладьягород,Нижний Тагил,отдых,Свердловская область,соревнования,спорт,школа,шахматы,учителя,турнир,Педагогическая ладьягород,Нижний Тагил,отдых,Свердловская область,соревнования,спорт,школа,шахматы,учителя,турнир,Педагогическая ладья
Фото: МБУ ДО «Шахматно-шашечный центр»
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