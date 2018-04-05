Тагильчане приглашаются на Пасхальную Литургию в Свято-Троицкий кафедральный собор

Проводить богослужение будет отец Иннокентий, епископ Нижнетагильский и Невьянский, сообщили в пресс-службе епархии.



В 23:30 назначена «Полунощница». В полночь вокруг собора стартует Крестный ход, Божественная Литургия Иоанна Златоуста.



В субботу, которую называют Великой, после Литургии во всех храмах города будет проходить освящение куличей и пасх.



8 апреля в 16:00 в храме пройдет Пасхальная вечерня в честь Александра Невского. Мероприятие будет возглавлять Преосвященный Иннокентий. После богослужения пройдет Крестный ход, в котором примут участие представители духовенства Нижнего Тагила и пригорода, а также воспитанники воскресных школ.