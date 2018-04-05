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Новости Нижнего Тагила

Тагильчане приглашаются на Пасхальную Литургию в Свято-Троицкий кафедральный собор

5 апреля 2018, 08:00Добавить новость
город,Нижний Тагил,праздник,Россия,Свердловская область,пасха,литургия,Крестный ход
В ночь на 8 апреля в Нижнем Тагиле состоится праздничное богослужение, на которое приглашаются все желающие. Пасхальная Божественная Литургия пройдёт в Свято-Троицком кафедральном соборе Нижнего Тагила.

Проводить богослужение будет отец Иннокентий, епископ Нижнетагильский и Невьянский, сообщили в пресс-службе епархии.

В 23:30 назначена «Полунощница». В полночь вокруг собора стартует Крестный ход, Божественная Литургия Иоанна Златоуста.

В субботу, которую называют Великой, после Литургии во всех храмах города будет проходить освящение куличей и пасх.

8 апреля в 16:00 в храме пройдет Пасхальная вечерня в честь Александра Невского. Мероприятие будет возглавлять Преосвященный Иннокентий. После богослужения пройдет Крестный ход, в котором примут участие представители духовенства Нижнего Тагила и пригорода, а также воспитанники воскресных школ.

 
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