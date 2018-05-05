+4
Свердловская область
Нижний Тагил
+4
вечер: +10
ночь: +3
Погода в Нижнем Тагиле на неделю
USD 63.20 - 0.29
EUR 75.64 - 0.49
| регистрация
Новости Нижнего Тагила

Минута молчания, стихи и песни: митинг в память о рабочих ВМЗ прошел в Нижнем Тагиле

5 мая 2018, 16:05Добавить новость
Нижний Тагил,митинг,вмз,война,ВОв,минута молчания,ветераны,танки,памятник
4 мая тагильчане почтили память рабочих ВМЗ, павших на полях Великой Отечественной войны

В ходе акций, приуроченных к 73-ей годовщине Победы в ВОВ, 4 мая в Ленинском районе города Нижнего Тагила состоялся митинг памяти. В нем приняли участие тагильчане разных возрастов: от ветеранов до студентов и школьников. К памятнику рабочим ВМЗ, погибшим в годы Великой Отечественной войны, пришли не только сотрудники этого завода, но и работники других тагильских организаций.

На митинге выступили председатели советов ветеранов Ленинского района -  Анатолий Комаров и ВМЗ - Клара Кувардина. Обратившись к собравшимся, они отметили важную роль работников ВМЗ в деле победы над немецко-фашистскими захватчиками.

Вспомнили о множестве разнообразных снарядов, изготовленных на заводе для фронта. И о двух тысячах рабочих, сменивших станок на винтовку, отправившись на фронт. Не забыли и о танке, собранном на средства работников завода. Этот танк, возглавивший танковую колонну, полностью укомплектованную бронетехникой, построенной на средства тагильчан.  

Выступавшие отдельно обратились к младшему поколению, призвав хранить память о героических событиях Великой Отечественной войны. 

В рамках памятного мероприятия прозвучали песни и стихи, объединенные общей тематикой тяжелых военных лет, радостью Победы.

По сложившейся многолетней традиции митинг завершился возложением венков к подножию памятника и минутой молчания. Как символ мира и продолжения жизни в небо были отпущены воздушные шары, сообщает официальный сайт Нижнего Тагила.

© TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
Сняли на фото или видео интересные происшествия или мероприятия? Произошло важное событие? Сообщите новость редакции TagilCity.ru!
Сообщить новость
Контакты редакции:
Нижний Тагил, ул. Папанина, 7
+7(3435) 499-334
метки , , , , , , , ,

Читайте также:

«Семья Победы»: тагильчане могут рассказать о переживших ВОВ близких
вчера, 15:25
0 0
Подготовка к празднованию Дня Победы началась в Дзержинском районе Нижнего Тагила
11 апреля, 11:15
4 0
Программа празднования Дня Победы-2018 в Нижнем Тагиле
вчера, 23:50
1 0

Lentainform

Загрузка...
 
Показов: 41
Подписаться на новости