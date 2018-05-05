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Новости Нижнего Тагила

Огнеборцы из Нижнего Тагила стали первыми в пожарно-прикладном спорте (ФОТО)

5 мая 2018, 15:05Добавить новость
Нижний Тагил,пожарные,огнеборцы,соревнования,пожарно-прикладной спорт
4 мая команда второго отряда федеральной противопожарной службы Нижнего Тагила заняла первое место на соревнованиях по пожарно-прикладному спорту в Екатеринбурге.

В соревновании участвовали около 100 человек. Среди 15 команд-участников из Свердловской области первое место заняла команда огнеборцев из Нижнего Тагила, серебро завоевала команда первого отряда федеральной противопожарной службы города Екатеринбурга, третье место на пьедестале почета заняла команда 35-й пожарно-спасательной части из города Заречного.

Огнеборцы показали навыки прохождения полосы препятствий, а также подъема по лестнице в окно. Все испытания проводились на время. Соревновательные элементы были основаны на работе, которую огнеборцы выполняют ежедневно при тушении пожара и спасении людей. Наравне с мужчинами соревновались и представительницы прекрасного пола, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области.

Ранее юные тагильчане победили в соревнованиях по пожарно-прикладному спорту.

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Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области
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