Огнеборцы из Нижнего Тагила стали первыми в пожарно-прикладном спорте (ФОТО)

В соревновании участвовали около 100 человек. Среди 15 команд-участников из Свердловской области первое место заняла команда огнеборцев из Нижнего Тагила, серебро завоевала команда первого отряда федеральной противопожарной службы города Екатеринбурга, третье место на пьедестале почета заняла команда 35-й пожарно-спасательной части из города Заречного.



Огнеборцы показали навыки прохождения полосы препятствий, а также подъема по лестнице в окно. Все испытания проводились на время. Соревновательные элементы были основаны на работе, которую огнеборцы выполняют ежедневно при тушении пожара и спасении людей. Наравне с мужчинами соревновались и представительницы прекрасного пола, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области.



Ранее юные тагильчане победили в соревнованиях по пожарно-прикладному спорту.





Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области