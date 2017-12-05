-3
Свердловская область
Нижний Тагил
-3
утро: -5
день: -4
Погода в Нижнем Тагиле на неделю
USD 58.69 - 0.3
EUR 69.63 - 0.28
Новости Нижнего Тагила

1 500 волонтёров Нижнего Тагила отметили профессиональный праздник 5 декабря

5 декабря 2017, 23:35Добавить новость
город,Нижний Тагил,праздник,Путин,Свердловская область,юбилей,волонтеры,добровольцы
В 2018 году волонтёрское движение Нижнего Тагила отметит пятилетний юбилей, а 5 декабря 2017 года волонтёры отметили профессиональный праздник.

Волонтёры Нижнего Тагила отмечают 5 декабря профессиональный праздник, а в 2018 году отпразднуют 5-летний юбилей.

Движение было создано в 2013. Первым мероприятием для нижнетагильских добровольцев стал «Кубок губернатора по прыжкам с трамплина».


В волонтёрском движении Нижнего Тагила задействованы 1 500 человек, сообщает пресс-служба Администрации Нижнего Тагила. Ими проведено большое количество мероприятий различной направленности.

День волонтёра отмечается в ряде стран с 1985 года по предложению Генеральной ассамблеи ООН. В России празднование Дня добровольца началось в 2017 году, когда 27 ноября Владимир Путин подписал соответствующий указ.

© TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
Сняли на фото или видео интересные происшествия или мероприятия? Произошло важное событие? Сообщите новость редакции TagilCity.ru!
Сообщить новость
Контакты редакции:
Нижний Тагил, ул. Папанина, 7
+7(3435) 499-334
метки , , , , , , ,

Читайте также:

Ключевые проекты Нижнего Тагила обсуждены на встрече Носова и Куйвашева
18 октября, 06:35
5 1
Нижнетагильские художники отпраздновали юбилей
18 сентября, 06:05
0 0
Мероприятия по укреплению межнациональных отношений будут проводиться в Нижнем Тагиле
сегодня, 08:30
0 0

Lentainform

Загрузка...
 
Показов: 301
Подписаться на новости