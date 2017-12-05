1 500 волонтёров Нижнего Тагила отметили профессиональный праздник 5 декабря

Волонтёры Нижнего Тагила отмечают 5 декабря профессиональный праздник, а в 2018 году отпразднуют 5-летний юбилей.



Движение было создано в 2013. Первым мероприятием для нижнетагильских добровольцев стал «Кубок губернатора по прыжкам с трамплина».



В волонтёрском движении Нижнего Тагила задействованы 1 500 человек, сообщает пресс-служба Администрации Нижнего Тагила. Ими проведено большое количество мероприятий различной направленности.



День волонтёра отмечается в ряде стран с 1985 года по предложению Генеральной ассамблеи ООН. В России празднование Дня добровольца началось в 2017 году, когда 27 ноября Владимир Путин подписал соответствующий указ.