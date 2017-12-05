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Новости Нижнего Тагила

224 школьника приняли участие в соревнованиях по стрельбе в Нижнем Тагиле

5 декабря 2017, 15:30Добавить новость
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В Нижнем Тагиле прошли городские соревнования по стрельбе среди учащихся общеобразовательных школ и средних учебных заведений.

Мероприятие было приурочено ко Дню Героев Отечества и состоялось в СДЮСШОР «Юпитер». В стрельбе соревновались 224 участника из 28 команд.

Лучшие стрелки выявлялись в командном и личном зачетах. Каждому участнику предстояло сделать 5 выстрелов. Все школьники показали свое стремление к победе и продемонстрировали отличные навыки стрельбы, пишет пресс-служба администрации Нижнего Тагила.

По результатам командного зачета первое место в своих категориях получили стрелки из школы № 3, ВПК «Витязь», ГАПОУ СО НТГМК. В личных соревнованиях победу одержали учащиеся ВПК «Витязь», школ №3, №69 и №75/42, а также представители филиала областного медицинского колледжа в Нижнем Тагиле.

 
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