224 школьника приняли участие в соревнованиях по стрельбе в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле прошли городские соревнования по стрельбе среди учащихся общеобразовательных школ и средних учебных заведений.

Мероприятие было приурочено ко Дню Героев Отечества и состоялось в СДЮСШОР «Юпитер». В стрельбе соревновались 224 участника из 28 команд.





Лучшие стрелки выявлялись в командном и личном зачетах. Каждому участнику предстояло сделать 5 выстрелов. Все школьники показали свое стремление к победе и продемонстрировали отличные навыки стрельбы, пишет пресс-служба администрации Нижнего Тагила.





По результатам командного зачета первое место в своих категориях получили стрелки из школы № 3, ВПК «Витязь», ГАПОУ СО НТГМК. В личных соревнованиях победу одержали учащиеся ВПК «Витязь», школ №3, №69 и №75/42, а также представители филиала областного медицинского колледжа в Нижнем Тагиле.