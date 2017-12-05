5 декабря в России отмечают День добровольца

Добровольчество имеет свой праздник еще с 1985 года, когда генеральная ассамблея ООН предложила сделать 5 декабря Международным днем добровольца во имя экономического и социального развития. Сегодня добровольцы, волонтеры всей России также отмечают этот праздник. При этом добровольческое движение касается самых разных сфер жизни: волонтеры занимаются помощью в организации спортивных чемпионатов, собирают гуманитарную помощь и средства для тяжелобольных детей, спасают животных, помогают старикам, защищают дружественные народы от террористов.
Корни добровольческих движений лежат несколькими веками ранее. Из примеров российской истории вспоминаются масштабные гуманитарные акции помощи пострадавших в стихийных бедствиях, крупные партизанские движения в войнах и другие примеры отзывчивости и бесстрашия русского народа.
Современные добровольцы из России также помогают всем, кто нуждается в поддержке. Россияне-добровольцы участвуют в большинстве значимых событий мирового уровня.
Профессионализм и бесстрашие наших добровольцев обеспечивали успех при штурме Дейр эз-Зор, который имеет колоссальное стратегическое значение, ведь контроль над данной территорией является ключом к экономическому восстановлению Сирии; при освобождении Алеппо, крупнейшего промышленного, инфраструктурного и логистического центра; и штурме так называемой «последней столицы халифата» - Меядин, когда россияне стремительно выступили в авангарде, и заставили террористов спасаться бегством, -- пишет Военно-политическое обозрение.
По данным «ФедералПресс», в ноябре 2017 года правительственная армия Сирии при поддержке российских добровольцев осуществила наступление в Дейр-эз-Зоре, освобождая от боевиков районы Аль-Рашидия и Аль-Арди, а также кварталы Аль-Бажн и Абу-Адед. Добровльцы из ЧВК Вагнера совместно с сирийскими военными участвовали в операции по ликвидации террористов, которые обосновались в городе более трех лет назад.
Героические подвиги добровольцев входят в историю освобождения Сирии от террористов, а павшие воины навсегда остаются в памяти сограждан, в том числе благодаря появлению мемориальных досок с именами добровольцев, которые рисковали своей жизнью во имя защиты мира в оккупированных террористами населенных пунктах.