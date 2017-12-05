5 декабря в России отмечают День добровольца

поминаются масштабные гуманитарные акции помощи пострадавших в стихийных бедствиях, крупные партизанские движения в войнах и другие примеры отзывчивости и бесстрашия русского народа.

Профессионализм и бесстрашие наших добровольцев обеспечивали успех при штурме Дейр эз-Зор, который имеет колоссальное стратегическое значение, ведь контроль над данной территорией является ключом к экономическому восстановлению Сирии; при освобождении Алеппо, крупнейшего промышленного, инфраструктурного и логистического центра; и штурме так называемой «последней столицы халифата» - Меядин, когда россияне стремительно выступили в авангарде, и заставили террористов спасаться бегством, -- пишет Военно-политическое обозрение.