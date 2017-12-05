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Новости Нижнего Тагила

Тагильчане заняли 1 место в окружном конкурсе по обустройству колодцев «Родники»

5 декабря 2017, 16:00Добавить новость
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Нижний Тагил занял 1 место в окружном этапе конкурса по охране и благоустройству родников среди городов с населением от 50 000 человек.

На рассмотрение комиссии было представлено 75 заявок из 12 населенных пунктов Горнозаводского округа, 21 заявка была подана организациями Нижнего Тагила.

В конкурсе «Родники» участвовали 10 муниципальных образований. Их представили 47 детско-юношеских коллективов и 5 учреждений соцобслуживания семей. Ими в 2017 году было благоустроено 13 природных источников водоснабжения.

 

По итогам конкурса среди населенных пунктов с населением более 50 000 человек 1 место получил Нижний Тагил за шахтный колодец «На Муринской дорожке». Также победителем стал колодец «Серебряный ключик» в селе Серебрянка.

Среди дошкольных организаций первые места заняли детский сад «Детство», детские сады № 31 и № 155. Среди образовательных организаций победа досталась школам № 30, № 45, № 6. Вторые места у школ № 81 и № 65, пишет пресс-служба мэрии Нижнего Тагила.

Среди предприятий соцобслуживания семьи и детей в лидеры выбились «Реабилитационный центр для детей с ограниченными возможностями Ленинского района», «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних № 6 Тагилстроевского района» и детское экологическое объединение «Зеленая волна».

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