11 сотрудниц ПДН Нижнего Тагила соревновались в стрельбе из табельного оружия (ФОТО)

Соревнования начались со стрельбы из табельного оружия. Однако перед выходом на рубеж участницам предстояло выполнить неполную разборку пистолета Макарова. Затем сотрудницы гарнизона сдавали нормативы по физической подготовке. Кроме того, был теоретический этап, в ходе которого прошёл экзамен с билетами на знание различных актов и инструкций.



Среди судей были ветераны МВД – экс-руководители службы по делам несовершеннолетних: Лариса Кузнецова, Ольга Коновалова, Любовь Павлова. Из мужчин в жюри находился председатель общественного совета Алексей Шалагинов и представитель организации ветеранов при МВД Павел Федотовских.



Первое место заняла инспектор отдела полиции №21 Светлана Ерёмина. Второй стала капитан Наталья Масленникова, третьей – капитан полиции Наталья Вологжанина. Все участницы получили сладкие подарки, рассказали в пресс-службе полиции Нижнего Тагила.

Фото: пресс-служба полиции Нижнего Тагила