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Новости Нижнего Тагила

50 школьников выступили на 3-м рок-фесте в Нижнем Тагиле (ВИДЕО)

6 марта 2018, 16:30Добавить новость
Нижний Тагил,музыка,рок,Рок-фест,песни,школьники,подростки
Третий раз в Нижнем Тагиле прошел рок-фест. На сцене выступили около 50-ти молодых рокеров города.

Со сцены звучали как русские, так и зарубежные песни. 

В этом году для участников фестиваля были организованы различные мастер-классы и встречи с интересными людьми.

Но главным событием стал гала-концерт. Участники 3-го рок-феста получили памятные призы. В этом году, признаются члены жюри, оценивалось в первую очередь взаимодействие музыкантов с меломанами.

Организаторы рассказали, что следующий фестиваль будет проводиться в международном формате.

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