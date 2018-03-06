50 школьников выступили на 3-м рок-фесте в Нижнем Тагиле (ВИДЕО)

Третий раз в Нижнем Тагиле прошел рок-фест. На сцене выступили около 50-ти молодых рокеров города.

Со сцены звучали как русские, так и зарубежные песни.





В этом году для участников фестиваля были организованы различные мастер-классы и встречи с интересными людьми.





Но главным событием стал гала-концерт. Участники 3-го рок-феста получили памятные призы. В этом году, признаются члены жюри, оценивалось в первую очередь взаимодействие музыкантов с меломанами.





Организаторы рассказали, что следующий фестиваль будет проводиться в международном формате.



