Премьера сказки «Дюймовочка» состоялась в Нижнетагильском театре кукол (ФОТО)

Красочную сказку Ганса Христиана Андерсена поставил драматург Николай Шувалов, превратив «Дюймовочку» в увлекательный рассказ o поиске настоящей любви, от которой за спиной вырастают крылья. Сказку можно посмотреть в театре кукол Нижнего Тагила.

На сцене увлекательную историю показывают и рассказывают два сказочных эльфа. С помощью масок и самых разных кукол они создают для зрителя волшебный мир сказки.





В спектакле в основном задействованы планшетные куклы, которые умеют ходить по полу под управлением рук актера.





В оформлении спектакля использовано много растений: листья, бутоны, искусственная зелень и крупные цветки. Постановщик уделил особое внимание мелким деталям, которые исполнены очень правдоподобно, сообщает Администрация города Нижний Тагил.



