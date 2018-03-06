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Новости Нижнего Тагила

Премьера сказки «Дюймовочка» состоялась в Нижнетагильском театре кукол (ФОТО)

6 марта 2018, 17:20Добавить новость
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Красочную сказку Ганса Христиана Андерсена поставил драматург Николай Шувалов, превратив «Дюймовочку» в увлекательный рассказ o поиске настоящей любви, от которой за спиной вырастают крылья. Сказку можно посмотреть в театре кукол Нижнего Тагила.

На сцене увлекательную историю показывают и рассказывают два сказочных эльфа. С помощью масок и самых разных кукол они создают для зрителя волшебный мир сказки.

В спектакле в основном задействованы планшетные куклы, которые умеют ходить по полу под управлением рук актера.

В оформлении спектакля использовано много растений: листья, бутоны, искусственная зелень и крупные цветки. Постановщик уделил особое внимание мелким деталям, которые исполнены очень правдоподобно, сообщает Администрация города Нижний Тагил.

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