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Новости Нижнего Тагила

Редакция TagilCity.ru прошла по УВЗ в Нижнем Тагиле маршрутом Путина (ВИДЕО)

6 марта 2018, 16:35Добавить новость
город,Нижний Тагил,Путин,УВЗ,трансляция,продукция
Перед визитом президента РФ редакция TagilCity.ru прошла по маршруту, с которого начнется знакомство Владимира Путина с Форумом рабочей молодежи. Свою продукцию покажут заводы УВЗ, ООО «НПО «Криомаш»  и «Уралтрансмаш».

Владимир Путин увидит зерновоз, а также окатышевоз, которые раньше делали только на Украине. Сейчас эти станки делают и на Уралвагонзаводе - это можно назвать импортозамещением силами тагильского УВЗ. Кроме того, предприятие презентует и другую свою продукцию.

 

Позже президент увидит цистерну ООО «НПО «Криомаш», которая используется для заправки кораблей, отправляемых в космос. Представлены и трамваи «Уралтрансмаш», которые поставляются в Коломну и в Казань. В Казани они красятся в фирменный рубиновый цвет, а здесь они ярко-оранжевые.

 

Дальше президент отправится на сам форум, где ранее состоялась пресс-конференция с чемпионами мира. По разным сторонам коридора в помещении предусмотрены секции, где участники форума общались со спикерами на интересующие их темы. Скорой встречи с президентом также ждут около 20 сотрудников УВЗ.

© TagilCity.ru
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