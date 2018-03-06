Редакция TagilCity.ru прошла по УВЗ в Нижнем Тагиле маршрутом Путина (ВИДЕО)

ООО «НПО «Криомаш»

«Уралтрансмаш

»

Владимир Путин увидит зерновоз, а также окатышевоз, которые раньше делали только на Украине. Сейчас эти станки делают и на Уралвагонзаводе - это можно назвать импортозамещением силами тагильского УВЗ. Кроме того, предприятие презентует и другую свою продукцию.

Позже президент увидит цистерну ООО «НПО «Криомаш», которая используется для заправки кораблей, отправляемых в космос. Представлены и трамваи «Уралтрансмаш», которые поставляются в Коломну и в Казань. В Казани они красятся в фирменный рубиновый цвет, а здесь они ярко-оранжевые.

Дальше президент отправится на сам форум, где ранее состоялась пресс-конференция с чемпионами мира. По разным сторонам коридора в помещении предусмотрены секции, где участники форума общались со спикерами на интересующие их темы. Скорой встречи с президентом также ждут около 20 сотрудников УВЗ.



