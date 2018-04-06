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Новости Нижнего Тагила

Гигантский памятник погибшим силовикам будет установлен в Екатеринбурге

6 апреля 2018, 20:45Добавить новость
Екатеринбург,МЧС,отдых,полиция,мемориал,стела,силовики,архитектура
В Екатеринбурге появится мемориал, посвященный погибшим на службе сотрудникам силовых ведомств «Солдатам правопорядка».

Инициатива, получившая поддержку губернатора, принадлежит ГУ МВД РВ по Свердловской области и общественной организации ветеранов ОВД. Создается специальная комиссия по разработке проекта, она же будет решать, куда установить мемориал.

Концепцию композиции «Солдатам правопорядка» и мемориального комплекса «Во славу Отечества навечно в строю» разработает скульптор Александр Самвел.  Архитектура мемориала будет состоять из бронзовой скульптуры Архангела Михаила, окруженной шестью стелами с именами погибших героев. 

Предполагается, что памятник станет символом чести и элементом героического воспитания новых молодых сотрудников ведомств правоохраны, пишет «Уралинформбюро».

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