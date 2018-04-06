Гигантский памятник погибшим силовикам будет установлен в Екатеринбурге

Инициатива, получившая поддержку губернатора, принадлежит ГУ МВД РВ по Свердловской области и общественной организации ветеранов ОВД. Создается специальная комиссия по разработке проекта, она же будет решать, куда установить мемориал.



Концепцию композиции «Солдатам правопорядка» и мемориального комплекса «Во славу Отечества навечно в строю» разработает скульптор Александр Самвел. Архитектура мемориала будет состоять из бронзовой скульптуры Архангела Михаила, окруженной шестью стелами с именами погибших героев.



Предполагается, что памятник станет символом чести и элементом героического воспитания новых молодых сотрудников ведомств правоохраны, пишет «Уралинформбюро».