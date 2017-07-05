Строительство ледового городка началось в Нижнем Тагиле (ВИДЕО)

5 декабря началось строительство ледового городка в Нижнем Тагиле. Из-за строительства проезжая часть от проспекта Строителей, 8 до пересечения с Пархоменко будет перекрыта до 4 февраля 2018 года.

Ранее мэрия планировала перекрыть проспект 13 декабря.



Уже 5 декабря на Театральной площади подрядчики стали собирать каркас для рекордно большой горки относительно прошлых лет длиной 50 метров, высотой 6 метров. В выходные начнутся работы по нарезке льда, который возьмут из Тагильского пруда. Всего потребуется примерно 1000 кубометров.



По словам подрядчика, лед уже имеет достаточную толщину в 21 см, но что бы он смог держать технику, которая будет собирать лед на пруду, необходима минусовая температура.



25 декабря планируется сдать городок. 18-метровая ель, сцена, горки и лаберинты, ледяные фигуры сказочных персонажей (Буратино, Кот в сапогах и другие) также будут установлены на центральной площадке. Дед Мороз со снегурочкой, высотой 4,5 метра, и символ 2018 года - собака, высотой 3,5 метра, будут располагаться на сцене.







Дополнительным украшением будет являться композиция «Раскрытая книга» с посланиями актеров драмтеатра.



На другой площадке у кинотеатра «Современник» разместятся сцена, рождественская ярмарка, 3-метровая скульптура собаки и надувной снеговик. Развлекательные зоны для детей и аттракционы также будут присутствовать в городке.





Видео: Tagilcity.ru