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Новости Нижнего Тагила

Строительство ледового городка началось в Нижнем Тагиле (ВИДЕО)

6 декабря 2017, 10:14Добавить новость
Нижний Тагил,Новый год,строительство,ледовый городок,драматический театр,перекрытие,Современник

5 декабря началось строительство ледового городка в Нижнем Тагиле. Из-за строительства проезжая часть от проспекта Строителей, 8 до пересечения с Пархоменко будет перекрыта до 4 февраля 2018 года.

Ранее мэрия планировала перекрыть проспект 13 декабря.

Уже 5 декабря на Театральной площади подрядчики стали собирать каркас для рекордно большой горки относительно прошлых лет длиной 50 метров, высотой 6 метров. В выходные начнутся работы по нарезке льда, который возьмут из Тагильского пруда. Всего потребуется примерно 1000 кубометров.

По словам подрядчика, лед уже имеет достаточную толщину в 21 см, но что бы он смог держать технику, которая будет собирать лед на пруду, необходима минусовая температура.


25 декабря планируется сдать городок. 18-метровая ель, сцена, горки и лаберинты, ледяные фигуры сказочных персонажей (Буратино, Кот в сапогах и другие) также будут установлены на центральной площадке. Дед Мороз со снегурочкой, высотой 4,5 метра, и символ 2018 года - собака, высотой 3,5 метра, будут располагаться на сцене.

Нижний Тагил,Новый год,строительство,ледовый городок,драматический театр,перекрытие,СовременникНижний Тагил,Новый год,строительство,ледовый городок,драматический театр,перекрытие,Современник


Дополнительным украшением будет являться композиция «Раскрытая книга» с посланиями актеров драмтеатра.


На другой площадке у кинотеатра «Современник» разместятся сцена, рождественская ярмарка, 3-метровая скульптура собаки и надувной снеговик. Развлекательные зоны для детей и аттракционы также будут присутствовать в городке.

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Видео: Tagilcity.ru
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