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Новости Нижнего Тагила

Аудиогиды по местам Дома Романовых заработают в Свердловской области

6 декабря 2017, 08:00Добавить новость
город,Екатеринбург,Свердловская область,туризм,аудиогид,Екатерибургская епархия,романовы,история
В 2018 году в некоторых городах Свердловской области будут функционировать аудиогиды, рассказывающие о представителях Дома Романовых.

В частности, речь идёт о Екатеринбурге и Алапаевске, передают в Центре развития туризма Свердловской области.

Сообщается, что Екатеринбургская епархия и областной Центр развития туризма работали над аудиогидом по Верхотурью. Пока он исключительно русскоязычный, но в дальнейшем будет переведен на немецкий и английский языки.

Известно, что специалисты будут работать также над путеводителем по достопримечательностям «Императорского маршрута», передает ТАСС.

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