Аудиогиды по местам Дома Романовых заработают в Свердловской области

В частности, речь идёт о Екатеринбурге и Алапаевске, передают в Центре развития туризма Свердловской области.





Сообщается, что Екатеринбургская епархия и областной Центр развития туризма работали над аудиогидом по Верхотурью. Пока он исключительно русскоязычный, но в дальнейшем будет переведен на немецкий и английский языки.





Известно, что специалисты будут работать также над путеводителем по достопримечательностям «Императорского маршрута», передает ТАСС.