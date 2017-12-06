Аудиогиды по местам Дома Романовых заработают в Свердловской области

В 2018 году в некоторых городах Свердловской области будут функционировать аудиогиды, рассказывающие о представителях Дома Романовых.
В частности, речь идёт о Екатеринбурге и Алапаевске, передают в Центре развития туризма Свердловской области.
Сообщается, что Екатеринбургская епархия и областной Центр развития туризма работали над аудиогидом по Верхотурью. Пока он исключительно русскоязычный, но в дальнейшем будет переведен на немецкий и английский языки.
Известно, что специалисты будут работать также над путеводителем по достопримечательностям «Императорского маршрута», передает ТАСС.