Выставка юных тагильских художников открылась в свердловском Заксобрании (ФОТО)

В здании Заксобрания Свердловской области открылась выставка работ юных тагильских художников и их педагогов под названием «Учитель - Ученик».

Работы, представленные на выставке, нарисованы в разных техниках: печатная графика, акварель, роспись по ткани.



Всего представлено 45 картин на различные темы, начиная от славянской мифологии и истории и заканчивая уличными пейзажами. Также на выставке можно увидеть тагильские расписные подносы.





Создателями работ стали учащиеся и преподаватели «Детской художественной школы №1» Нижнего Тагила. Высокий профессионализм художников отметили спикеры регионального Законодательного собрания. Директор художественной школы получила Почетный диплом Законодательного Собрания.





Детская художественная школа существует 45 лет, за это время в ней обучались 1245 юных художников. Педагоги и ученики школы регулярно участвуют в региональных и всероссийских выставках. Некоторые из них стали лауреатами международных выставок в Японии, США, Италии, Франции, Польше и Литве, пишет пресс-служба мэрии Нижнего Тагила.





Фото: пресс-служба мэрии Нижнего Тагила