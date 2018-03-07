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Новости Нижнего Тагила

Праздничный концерт в честь 8 марта состоялся в тагильском цирке (ВИДЕО)

7 марта 2018, 16:50Добавить новость
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В предпраздничный день 7 марта жительницы Нижнего Тагила получили поздравления от Сергея Носова, посмотрели концерт кавер-группы, а также увидели зрелищное представление «Цирка на воде». 7 марта в Нижнетагильском цирке прошел концерт, посвященный Международному женскому дню. Тагильчанок поприветствовали световым шоу. В обновленном цирке собрались тагильчанки всех возрастов - и девочки, и студентки, и пожилые женщины.

Женскую половину Нижнего Тагила поздравил с наступающим праздником глава города Сергей Носов:

Дорогие женщины! Все, что мы, мужчины, делаем, мы делаем ради вас, ради детей и внуков. Так или иначе, вы - наше руководство к действию. И в этот морозный весенний день я верю в скорое наступление весны, потому что тепло ваших сердец способно растопить любую стужу, -- заявил Сергей Носов.


После поздравительной части мероприятия перед женщинами выступила кавер-группа «Лимонад», которая исполнила для женщин песни знаменитых музыкантов. Выступление артистов сопровождалось световыми эффектами и водным шоу.

Тагильчанки активно участвовали в играх и конкурсах, которые подготовили для них организаторы, а позже посмотрели зрелищные представления «Цирка на воде» и цирка с животными.

 

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