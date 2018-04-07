500 сотрудников МЧС будут дежурить в храмах Свердловской области в Пасхальную ночь

В Свердловской области в Пасхальную ночь в храмах будут дежурить более 500 сотрудников МЧС.

Силы ГУ МЧС будут находиться в режиме повышенной готовности с 7 по 9 апреля. За безопасностью верующих будут следить более 500 спасателей и будут задействованы 100 единиц спецтехники.



Также со священнослужителями проводятся инструктажи по правилам пожарной безопасности. Сотрудники МЧС проверяют работу систем пожарной сигнализации и наличие огнетушителей либо песка для тушения огня, сообщает «Московский комсомолец».



Пять интерактивных яиц установят к Пасхе в центре Екатеринбурга.