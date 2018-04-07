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Новости Нижнего Тагила

500 сотрудников МЧС будут дежурить в храмах Свердловской области в Пасхальную ночь

7 апреля 2018, 13:25Добавить новость
МЧС,пожарные,Свердловская область,пасха,храмы,церковь,пожар,безопасность,пасхальная ночь
В Свердловской области в Пасхальную ночь в храмах будут дежурить более 500 сотрудников МЧС.

Силы ГУ МЧС будут находиться в режиме повышенной готовности с 7 по 9 апреля. За безопасностью верующих будут следить более 500 спасателей и будут задействованы 100 единиц спецтехники.

Также со священнослужителями проводятся инструктажи по правилам пожарной безопасности. Сотрудники МЧС проверяют работу систем пожарной сигнализации и наличие огнетушителей либо песка для тушения огня, сообщает «Московский комсомолец».

Пять интерактивных яиц установят к Пасхе в центре Екатеринбурга.

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